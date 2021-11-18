Одриосола: «Бензема заслужил «Золотой мяч». Его победа стала бы триумфом для футбола»
13:39
Защитник «Реала» Альваро Одриосола, выступающий за «Фиорентину» на правах аренды, ответил, видит ли нападающего мадридского клуба Карима Бензема потенциальным обладателем «Золотого мяча».
«Бензема заслужил «Золотой мяч», — приводит слова Одриосола AS. - Его победа стала бы триумфом для футбола». Кроме того, Карим прекрасный человек, который многое пережил и всегда трудился и боролся. Мой голос за него".
В нынешнем сезоне 33-летний Бензема забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач в 15 матчах за «Реал».
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/11/17/primera/1637180774_453707.html
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