Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Одриосола: «Бензема заслужил «Золотой мяч». Его победа стала бы триумфом для футбола»

13:39

Защитник «Реала» Альваро Одриосола, выступающий за «Фиорентину» на правах аренды, ответил, видит ли нападающего мадридского клуба Карима Бензема потенциальным обладателем «Золотого мяча».

«Бензема заслужил «Золотой мяч», — приводит слова Одриосола AS. - Его победа стала бы триумфом для футбола». Кроме того, Карим прекрасный человек, который многое пережил и всегда трудился и боролся. Мой голос за него".

В нынешнем сезоне 33-летний Бензема забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач в 15 матчах за «Реал».

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/11/17/primera/1637180774_453707.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как правильно приседать с собственным весом? Объясняет тренер
Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19
0