Одриосола: «Бензема заслужил «Золотой мяч». Его победа стала бы триумфом для футбола»

Защитник «Реала» Альваро Одриосола, выступающий за «Фиорентину» на правах аренды, ответил, видит ли нападающего мадридского клуба Карима Бензема потенциальным обладателем «Золотого мяча».

«Бензема заслужил «Золотой мяч», — приводит слова Одриосола AS. - Его победа стала бы триумфом для футбола». Кроме того, Карим прекрасный человек, который многое пережил и всегда трудился и боролся. Мой голос за него".

В нынешнем сезоне 33-летний Бензема забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач в 15 матчах за «Реал».

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.