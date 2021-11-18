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Хави считает Дембеле одним из ключевых игроков «Барселоны»

Новый главный тренер «Барселоны» верит в силы Дембеле
12:40
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Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что вингер Усман Дембеле является одним из ключевых игроков каталонцев, сообщает As.

По данным источника, ранее специалист заявил, что продление контракта с 24-летним футболистом — приоритет для «Барселоны» на ближайшее будущее. Сам Дембеле рад тому, что Хави поддерживает его.

На прошлой неделе Дембеле получил первый штраф при Хави. Француз приехал на базу в 8.33, хотя игроки должны приезжать не позднее чем за полтора часа до старта занятия, которое было назначено на 10.00.

Дополнительная информация:

https://as.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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