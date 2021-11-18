Хави считает Дембеле одним из ключевых игроков «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что вингер Усман Дембеле является одним из ключевых игроков каталонцев, сообщает As.

По данным источника, ранее специалист заявил, что продление контракта с 24-летним футболистом — приоритет для «Барселоны» на ближайшее будущее. Сам Дембеле рад тому, что Хави поддерживает его.

На прошлой неделе Дембеле получил первый штраф при Хави. Француз приехал на базу в 8.33, хотя игроки должны приезжать не позднее чем за полтора часа до старта занятия, которое было назначено на 10.00.