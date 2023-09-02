«Реал» — «Хетафе»: прямая трансляция матча ла лиги
«Реал» на своем поле сыграет с «Хетафе» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид) и начнется в 17.15 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Марио Мелеро Лопес (Испания).
На сайте «СЭ» будет онлайн-трансляция матча с формальными событиями и статистикой. Видеотрансляция противостояния «Реал» — «Хетафе» будет доступна по платной подписке на Окко в разделе Спорт.
В прошлом сезоне «сливочные» финишировали на втором месте турнирной таблицы примеры. Команда из Хетафе расположилась на 15 строчке. Действующим чемпионом ла лиги является каталонская «Барселона».
Ла лига: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
3
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
4
|Жирона
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
5
|Кадис
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
6
|Атлетик
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
7
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
8
|Р. Сосьедад
|4
|1
|3
|0
|7-5
|6
|
9
|Р. Вальекано
|3
|2
|0
|1
|4-7
|6
|
10
|Валенсия
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
11
|Бетис
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
12
|Сельта
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
13
|Хетафе
|3
|1
|1
|1
|1-3
|4
|
14
|Алавес
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Вильярреал
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
16
|Гранада
|4
|1
|0
|3
|7-12
|3
|
17
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
18
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
19
|Альмерия
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
|1.09
|20:30
|
Кадис – Вильярреал
|3 : 1
|1.09
|23:00
|
Альмерия – Сельта
|2 : 3
|2.09
|15:00
|
Р. Сосьедад – Гранада
|5 : 3
|2.09
|17:15
|
Реал – Хетафе
|- : -
|2.09
|19:30
|
Алавес – Валенсия
|- : -
|2.09
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
|3.09
|15:00
|
Жирона – Лас-Пальмас
|- : -
|3.09
|17:15
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|3.09
|19:30
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|3.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|4
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|3
|
|
Такэфуса Кубо
Реал Сосьедад
|3
|П
|
|
Гонсало Вильяр
Гранада
|2
|
|
Хон Гуриди
Алавес
|2
|
|
Родриго де Пауль
Атлетико
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|2
|1
|0