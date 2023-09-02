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Сегодня, 17:03

«Реал Сосьедад» обыграл «Гранаду», Захарян вышел на поле на 79-й минуте

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» обыграл «Гранаду» со счетом 5:3.
Фото Global Look Press

«Реал Сосьедад» дома обыграл «Гранаду» в матче 4-го тура ла лиги — 5:3.

Дублем за клуб из Сан-Себастьяна отметился Такэфуса Кубо (9-я минута и 44-я), по голу забили Мартин Субименди (59-я) и Андер Барренечеа (67-я). Еще один мяч забил защитник «Гранады» Адрия Мигель Бош в свои ворота на 76-й минуте.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 79-й минуте при счете 5:1 в пользу своей команды.

«Реал Сосьедад» одержал первую победу в текущем сезоне ла лиги и с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Гранада» находится на 16-й строчке (3 очка).

Испания. Ла Лига. 4-й тур
02 сент, 15:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
5:3
Гранада
Источник: Таблица ла лиги
Арсен Захарян
Футбол
ФК Гранада
ФК Реал Сосьедад
11
22
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
3
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
4
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
5
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
6
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
7
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
8
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
9
 Р. Вальекано 3 2 0 1 4-7 6
10
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
11
 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
12
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
13
 Хетафе 3 1 1 1 1-3 4
14
 Алавес 3 1 0 2 4-5 3
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
18
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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1.09 23:00
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Р. Сосьедад – Гранада
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2.09 17:15
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Алавес – Валенсия
 - : -
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 - : -
3.09 17:15
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 4
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 3
Такэфуса Кубо

Такэфуса Кубо

Реал Сосьедад

 3
П
Гонсало Вильяр

Гонсало Вильяр

Гранада

 2
Хон Гуриди

Хон Гуриди

Алавес

 2
Родриго де Пауль

Родриго де Пауль

Атлетико

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 2 1 0
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