«Реал Сосьедад» обыграл «Гранаду», Захарян вышел на поле на 79-й минуте
«Реал Сосьедад» дома обыграл «Гранаду» в матче 4-го тура ла лиги — 5:3.
Дублем за клуб из Сан-Себастьяна отметился Такэфуса Кубо (9-я минута и 44-я), по голу забили Мартин Субименди (59-я) и Андер Барренечеа (67-я). Еще один мяч забил защитник «Гранады» Адрия Мигель Бош в свои ворота на 76-й минуте.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 79-й минуте при счете 5:1 в пользу своей команды.
«Реал Сосьедад» одержал первую победу в текущем сезоне ла лиги и с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Гранада» находится на 16-й строчке (3 очка).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
3
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
4
|Жирона
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
5
|Кадис
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
6
|Атлетик
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
7
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
8
|Р. Сосьедад
|4
|1
|3
|0
|7-5
|6
|
9
|Р. Вальекано
|3
|2
|0
|1
|4-7
|6
|
10
|Валенсия
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
11
|Бетис
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
12
|Сельта
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
13
|Хетафе
|3
|1
|1
|1
|1-3
|4
|
14
|Алавес
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Вильярреал
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
16
|Гранада
|4
|1
|0
|3
|7-12
|3
|
17
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
18
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
19
|Альмерия
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
|1.09
|20:30
|
Кадис – Вильярреал
|3 : 1
|1.09
|23:00
|
Альмерия – Сельта
|2 : 3
|2.09
|15:00
|
Р. Сосьедад – Гранада
|5 : 3
|2.09
|17:15
|
Реал – Хетафе
|- : -
|2.09
|19:30
|
Алавес – Валенсия
|- : -
|2.09
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
|3.09
|15:00
|
Жирона – Лас-Пальмас
|- : -
|3.09
|17:15
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|3.09
|19:30
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|3.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|4
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|3
|
|
Такэфуса Кубо
Реал Сосьедад
|3
|П
|
|
Гонсало Вильяр
Гранада
|2
|
|
Хон Гуриди
Алавес
|2
|
|
Родриго де Пауль
Атлетико
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|2
|1
|0