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Гол Беллингема в концовке принес победу «Реалу» в матче с «Хетафе»

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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«Реал» — «Хетафе». Джуд Беллингем.
Фото Reuters

«Реал» дома обыграл «Хетафе» в матче 4-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Счет открыл нападающий гостей Борха Майораль на 11-й минуте, на 47-й минуте счет сравнял фовард мадридцев Хоселу. Джуд Беллингем принес победу хозяевам на 90+5-й минуте. Англичанин забил пятый гол в четырех матчах чемпионата.

«Реал» набрал 12 очков и занимает первое место в ла лиге, «Хетафе» — 13-й (4 очка).

В пятом туре «Реал» примет «Реал Сосьедад», а «Хетафе» сыграет дома с «Осасуной».

Испания. Ла Лига. 4-й тур
02 сент, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:1
Хетафе

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Джуд Беллингем
ФК Реал
ФК Хетафе
6
18
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«Реал Сосьедад» обыграл «Гранаду», Захарян вышел на поле на 79-й минуте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
3
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
4
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
5
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
6
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
7
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
8
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
9
 Р. Вальекано 3 2 0 1 4-7 6
10
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
11
 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
12
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
13
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
14
 Алавес 3 1 0 2 4-5 3
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
18
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 3 : 1
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
 2 : 3
2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 5 : 3
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 2 : 1
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 - : -
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 - : -
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 - : -
3.09 19:30
Атлетико – Севилья
 - : -
3.09 22:00
Осасуна – Барселона
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 3
Такэфуса Кубо

Такэфуса Кубо

Реал Сосьедад

 3
П
Гонсало Вильяр

Гонсало Вильяр

Гранада

 2
Хон Гуриди

Хон Гуриди

Алавес

 2
Родриго де Пауль

Родриго де Пауль

Атлетико

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 2 1 0
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