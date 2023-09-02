«Алавес» дома обыграл «Валенсию» в ла лиге

«Алавес» на своем поле победил «Валенсию» в матче 4-го тура чемпионата Испании — 1:0.

На пятой минуте нападающий хозяев Кике Гарсия не реализовал пенальти. На шестой минуте защитник гостей Дженк Озкачар поразил свои ворота.

«Алавес» идет на девятом месте (6 очков), «Валенсия» — десятая (6 очков).