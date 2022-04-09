«Реал» на своем поле победил «Хетафе»

«Реал» на своем поле победил «Хетафе» в матче 31-го тура чемпионата Испании. «Сливочные» выиграли со счетом 2:0.

В составе «Реала» отличились Каземиру и и Лукас Васкес.

Винисиус сделал 12-й результативный пас в этом сезоне во всех турнирах — 7 в чемпионате Испании, 5 в Лиге чемпионов.

На 74-й минуте игры на замену вышел вингер Гарет Бэйл. Валлиец вышел на поле «Сантьяго Бернабеу» впервые за более чем 2 года. В последний раз Бэйл играл на «Бернабеу» 26 февраля 2020 года в матче против «Манчестер Сити» еще до пандемии коронавируса.

«Реал» набрал 72 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице. Клуб опережает ближайшего преследователя — «Севилью» — на 12 баллов.

«Хетафе» остался на 14-м месте в примере (32 очка).