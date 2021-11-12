«Реал» готовит предложение «ПСЖ» по Мбаппе

«Реал» твердо намерен заполучить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Мадридский клуб готов предложение по 22-летнему француза в зимнее трансферное окно, сообщает RMC со ссылкой на журналиста Альберто Перейро.

В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 14 матчей за «ПСЖ», на его счету 6 голов и 8 результативных передач. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» 1 июля 2018 года за 145 миллионов евро.