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«Реал» готовит предложение «ПСЖ» по Мбаппе

18:22
Килиан Мбаппе. Фото AFP
Килиан Мбаппе. Фото AFP
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«Реал» твердо намерен заполучить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Мадридский клуб готов предложение по 22-летнему француза в зимнее трансферное окно, сообщает RMC со ссылкой на журналиста Альберто Перейро.

В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 14 матчей за «ПСЖ», на его счету 6 голов и 8 результативных передач. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» 1 июля 2018 года за 145 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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