Иньеста после завершения карьеры хочет вернуться в «Барселону»

Полузащитник японского клуба «Виссел Кобе» Андрес Иньеста заявил, что после завершения карьеры хочет вернуться в «Барселону» в каком-то качестве.

«Я не знаю, что произойдет в будущем, но однажды я хотел бы вернуться в «Барселону», не знаю в каком качестве. Хочу вернуться в свой дом, чтобы помогать другим. Не знаю, к чему я мог бы быть готов. Хотел бы получить лицензию тренера, но не знаю, буду ли я тренировать», — цитирует Иньесту Marca со ссылкой на радио El Mat de Catalunya.

37-летний Иньеста до перехода в «Виссел Кобе» в 2018 году на протяжении всей карьеры выступал за «Барсу». В составе каталонского клуба он стал девятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, семь раз выигрывал испанский Суперкубок, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.