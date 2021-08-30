«Реал» готовит новое предложение по Мбаппе. «ПСЖ» требует за футболиста 215 миллионов евро

«Реал» готов сделать новое предложение по покупке нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

По информации источника, в «ПСЖ» намерены заработать на трансфере не менее 215 миллионов евро. При этом, мадридского клубу удалось согласовать личный контракт с футболистом, сроком до 2027 года и с зарплатой 35 миллионов евро в год.

За время своего выступления в «ПСЖ» Мбаппе трижды становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок и дважды Суперкубок страны. Помимо этого в его активе два Кубка французской лиги. Действующий контракт форварда рассчитан до лета 2022 года.