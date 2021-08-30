«Вильярреал» упустил победу над «Атлетико» из-за невероятного автогола на последних минутах. Видео
03:19
«Вильярреал» в матче 3-го тура чемпионата Испании на выезде сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 2:2.
До 95-й минуты гости вели со счетом 2:1. После прострела в сторону штрафной защитник «Вильярреала» Аисса Манди решил в касание скинуть мяч головой голкиперу Херонимо Рульи, однако тот вышел из ворот и не смог дотянуться до мяча, который залетел в ворота.
HIGHLIGHTS | Last minute own goal saves @atletienglish a point v @VillarrealCFen! ?— LaLiga English (@LaLigaEN) August 29, 2021
? #AtletiVillarreal pic.twitter.com/kiHoNrBdaC
После этого матча «Атлетико» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Вильярреал» с 3 очками — на 11-й строчке.
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