У Суареса подозрение на повреждение бедра

Форвард «Атлетико» Луис Суарес не смог доиграть матч 3-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:2) и был заменен на 70-й минуте, сообщает пресс-служба мадридцев.

.@LuisSuarez9 finaliz? el partido con fuertes molestias en la cara posterior de la pierna izquierda. Se le realizar?n pruebas en las pr?ximas horas para determinar el alcance de dichas molestias. — Atl?tico de Madrid (@Atleti) August 29, 2021

Вместо уругвайца, забившего гол на 56-й минуте, на поле вышел Сауль.

Покидая поле, Суарес испытывал сильный дискомфорт в задней поверхности левого бедра. В скором времени футболист пройдет углубленное обследование, после чего станут известны сроки восстановления.

В этом сезоне ла лиги 34-летний нападающий провел 3 игры, отметившись 1 голом.