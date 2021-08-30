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У Суареса подозрение на повреждение бедра

09:09
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Форвард «Атлетико» Луис Суарес не смог доиграть матч 3-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:2) и был заменен на 70-й минуте, сообщает пресс-служба мадридцев.

Вместо уругвайца, забившего гол на 56-й минуте, на поле вышел Сауль.

Покидая поле, Суарес испытывал сильный дискомфорт в задней поверхности левого бедра. В скором времени футболист пройдет углубленное обследование, после чего станут известны сроки восстановления.

В этом сезоне ла лиги 34-летний нападающий провел 3 игры, отметившись 1 голом.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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