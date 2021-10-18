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«Реал» готов предложить Бензема новый контракт

«Реал» готов продлить контракт с Каримом Бензема
07:14
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«Реал» планирует продлить контракт с форвардом Каримом Бензема, сообщает Goal.com.

По данным источника, клуб хочет подписать новое соглашение с игроком до лета 2025 года. Таким образом, «Реал» хочет показать Бензема свое доверие, несмотря на информацию о возможном переходе Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

В нынешнем сезоне 33-летний француз провел 8 матчей за «Реал», забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач. Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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Виктория Кравченко все материалы автора

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