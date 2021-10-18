Бардолас о пенальти в ворота «Валенсии»: «Мы не понимаем, почему с технологией ВАР был назначен пенальти»

Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордаласподвел итоги матча 9-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (1:3).

«Пенальти был решающим в тот момент, и это не пенальти. Я все видел после игры. Уже на поле Гайя сказал мне, что явно коснулся мяча, и мы смогли это проверить. Игра была очень решающая. И мы никоим образом не понимаем, почему с технологией ВАР был назначен пенальти. Мы никак не можем понять это, и мы явно возмущены», — приводит слова Бордаласа Marca.

После этого матча «Барселона» с 15 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Валенсия» с 12 очками — на девятой строчке.