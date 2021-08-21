«Реал» готов продать Мариано Диаса
«Реал» готов продать нападающего Мариано Диаса в это трансферное окно. Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти не рассчитывает на 28-летнего форварда, сообщает Marca.
Диас перешел в «Реал» из «Лиона» в 2018 году за 23 миллиона евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов.
За три года Диас провел 33 матча за «Реал» и забил 5 голов. Его контракт истекает в 2024 году.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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