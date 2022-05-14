«Реал» готов повысить отступные за Винисиуса до 1 миллиарда евро
«Реал» продолжает вести переговоры о продлении контракта с нападающим Винисиусом Жуниором.
По данным Marca, мадридцы готовы предложить игроку контракт до 2028 года с зарплатой 10 миллионов евро в год. Отступные за бразильца могут быть увеличены втрое. С 350 миллионов евро сумма может подняться до 1 миллиарда евро.
Текущее соглашение 21-летнего форварда с «Реалом» рассчитано до лета 2024 года. Он выступает за команду с 2018 года.
В сезоне-2021/22 Винисиус сыграл 50 матчей во всех турнирах за мадридский клуб, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|36
|26
|6
|4
|79-30
|84
|
2
|Барселона
|36
|21
|9
|6
|68-36
|72
|
3
|Атлетико
|36
|20
|7
|9
|62-41
|67
|
4
|Севилья
|36
|17
|15
|4
|51-29
|66
|
5
|Бетис
|36
|18
|7
|11
|60-40
|61
|
6
|Р. Сосьедад
|36
|16
|11
|9
|37-34
|59
|
7
|Вильярреал
|36
|15
|11
|10
|60-35
|56
|
8
|Атлетик
|36
|13
|13
|10
|41-35
|52
|
9
|Осасуна
|36
|12
|11
|13
|37-47
|47
|
10
|Валенсия
|36
|10
|14
|12
|45-52
|44
|
11
|Сельта
|36
|11
|10
|15
|42-41
|43
|
12
|Р. Вальекано
|36
|11
|9
|16
|36-44
|42
|
13
|Эспаньол
|36
|10
|10
|16
|39-52
|40
|
14
|Эльче
|36
|10
|9
|17
|37-50
|39
|
15
|Хетафе
|36
|8
|14
|14
|32-38
|38
|
16
|Гранада
|36
|8
|13
|15
|44-59
|37
|
17
|Кадис
|36
|7
|14
|15
|33-50
|35
|
18
|Мальорка
|36
|8
|9
|19
|32-62
|33
|
19
|Алавес
|36
|8
|7
|21
|30-61
|31
|
20
|Леванте
|36
|6
|11
|19
|44-73
|29
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.05
|19:30
|
Эспаньол – Валенсия
|- : -
|15.05
|20:30
|
Атлетик – Осасуна
|- : -
|15.05
|20:30
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|15.05
|20:30
|
Бетис – Гранада
|- : -
|15.05
|20:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|15.05
|20:30
|
Кадис – Реал
|- : -
|15.05
|20:30
|
Леванте – Алавес
|- : -
|15.05
|20:30
|
Мальорка – Р. Вальекано
|- : -
|15.05
|20:30
|
Сельта – Эльче
|- : -
|15.05
|20:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|
|
Яго Аспас
Сельта
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|30
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|30
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9
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