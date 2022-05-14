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Сегодня, 08:10

«Реал» готов повысить отступные за Винисиуса до 1 миллиарда евро

Виктория Кравченко
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«Реал» продолжает вести переговоры о продлении контракта с нападающим Винисиусом Жуниором.

По данным Marca, мадридцы готовы предложить игроку контракт до 2028 года с зарплатой 10 миллионов евро в год. Отступные за бразильца могут быть увеличены втрое. С 350 миллионов евро сумма может подняться до 1 миллиарда евро.

Текущее соглашение 21-летнего форварда с «Реалом» рассчитано до лета 2024 года. Он выступает за команду с 2018 года.

В сезоне-2021/22 Винисиус сыграл 50 матчей во всех турнирах за мадридский клуб, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Винисиус Жуниор
ФК Реал
2
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1
 Реал 36 26 6 4 79-30 84
2
 Барселона 36 21 9 6 68-36 72
3
 Атлетико 36 20 7 9 62-41 67
4
 Севилья 36 17 15 4 51-29 66
5
 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
6
 Р. Сосьедад 36 16 11 9 37-34 59
7
 Вильярреал 36 15 11 10 60-35 56
8
 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
9
 Осасуна 36 12 11 13 37-47 47
10
 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
11
 Сельта 36 11 10 15 42-41 43
12
 Р. Вальекано 36 11 9 16 36-44 42
13
 Эспаньол 36 10 10 16 39-52 40
14
 Эльче 36 10 9 17 37-50 39
15
 Хетафе 36 8 14 14 32-38 38
16
 Гранада 36 8 13 15 44-59 37
17
 Кадис 36 7 14 15 33-50 35
18
 Мальорка 36 8 9 19 32-62 33
19
 Алавес 36 8 7 21 30-61 31
20
 Леванте 36 6 11 19 44-73 29
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38 тур
14.05 19:30
Эспаньол – Валенсия
 - : -
15.05 20:30
Атлетик – Осасуна
 - : -
15.05 20:30
Атлетико – Севилья
 - : -
15.05 20:30
Бетис – Гранада
 - : -
15.05 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
15.05 20:30
Кадис – Реал
 - : -
15.05 20:30
Леванте – Алавес
 - : -
15.05 20:30
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
15.05 20:30
Сельта – Эльче
 - : -
15.05 20:30
Хетафе – Барселона
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 30 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 30 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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