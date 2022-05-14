«Реал» готов повысить отступные за Винисиуса до 1 миллиарда евро

«Реал» продолжает вести переговоры о продлении контракта с нападающим Винисиусом Жуниором.

По данным Marca, мадридцы готовы предложить игроку контракт до 2028 года с зарплатой 10 миллионов евро в год. Отступные за бразильца могут быть увеличены втрое. С 350 миллионов евро сумма может подняться до 1 миллиарда евро.

Текущее соглашение 21-летнего форварда с «Реалом» рассчитано до лета 2024 года. Он выступает за команду с 2018 года.

В сезоне-2021/22 Винисиус сыграл 50 матчей во всех турнирах за мадридский клуб, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.