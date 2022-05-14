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Сегодня, 08:21

Экс-тренер сборной Германии Лев может возглавить «Атлетик»

Виктория Кравченко
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Бывший тренер сборной Германии Йоахим Лев может продолжить карьеру в Испании, сообщает El Chiringuito.

По данным источника, тренер «Атлетика» может покинуть команду по окончании текущего сезона. Лев уже контактировал с агентами клуба по поводу возможного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в тренере также заинтересован «ПСЖ».

61-летний Йоахим Лев тренировал сборную Германии с 2006 по 2021 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира и Кубок конфедерации, стал серебряным призером чемпионата Европы, бронзовым призером чемпионатов Европы и мира.

ФК Атлетик (Бильбао)
Йоахим Лев
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 Атлетико 36 20 7 9 62-41 67
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 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
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 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
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15.05 20:30
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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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Барселона

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Карим Бензема

Реал

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Барселона

 10
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