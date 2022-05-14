Экс-тренер сборной Германии Лев может возглавить «Атлетик»

Бывший тренер сборной Германии Йоахим Лев может продолжить карьеру в Испании, сообщает El Chiringuito.

По данным источника, тренер «Атлетика» может покинуть команду по окончании текущего сезона. Лев уже контактировал с агентами клуба по поводу возможного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в тренере также заинтересован «ПСЖ».

61-летний Йоахим Лев тренировал сборную Германии с 2006 по 2021 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира и Кубок конфедерации, стал серебряным призером чемпионата Европы, бронзовым призером чемпионатов Европы и мира.