«Леванте» обыграл «Райо Вальекано» перед вылетом из ла лиги

«Леванте» на выезде одержал волевую победу над «Райо Вальекано» в матче последнего 38-го тура чемпионата Испании — 4:2.

В составе гостей отличились Гонсало Мелеро (дубль), Рохер Марти и Коке.

У хозяев забивали Альваро Гарсия и Серхио Гвардиола.

«Леванте», который еще в прошлом туре гарантировал себе вылет из ла лиги, после победы набрал 35 очков. «Райо Вальекано» закончил чемпионат на 12-м месте, имея 42 очка.