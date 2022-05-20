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20 мая, 23:57

«Леванте» обыграл «Райо Вальекано» перед вылетом из ла лиги

Читать «СЭ» в
«Райо Вальекано» — «Леванте» — 2:4.
Фото Reuters

«Леванте» на выезде одержал волевую победу над «Райо Вальекано» в матче последнего 38-го тура чемпионата Испании — 4:2.

В составе гостей отличились Гонсало Мелеро (дубль), Рохер Марти и Коке.

У хозяев забивали Альваро Гарсия и Серхио Гвардиола.

«Леванте», который еще в прошлом туре гарантировал себе вылет из ла лиги, после победы набрал 35 очков. «Райо Вальекано» закончил чемпионат на 12-м месте, имея 42 очка.

Испания. Лига 1. 38-й тур
20 мая, 22:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
2:4
Леванте
Голы
Альваро Гарсия, 18 (1:0), Мелеро, 26 (1:1), Рохер, 44 (1:2), Мелеро, 45 (1:3), Гвардьола, 61 (2:3), Коке, 76 (2:4)
Райо Вальекано
Зидан Катена Родригес (Асенсио, 79) Бальиу Валентин Марио Суарес (Сисс, 61) Лопес Нтека (Комесанья, 61) Бебе (Фалькао, 71) Гвардьола (Силла, 71) Альваро Гарсия
Леванте
Карденас Пьер Постиго Коке (Везу, 84) Сараччи (Мирамон, 63) Радойя Барди Мелеро (Пепелу, 46) Рохер (Бубиль, 63) Моралес Кантеро (Фарай, 87)
Предупреждения
Сараччи 55’, Постиго 75’, Везу 86’
Судьи
Лопес (Испания)

ФК Леванте
ФК Райо Вальекано
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
10
 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
11
 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
14
 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
15
 Хетафе 37 8 15 14 32-38 39
16
 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
18
 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 37 8 7 22 31-64 31
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 - : -
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 - : -
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 - : -
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 - : -
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 - : -
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