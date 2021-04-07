10 апреля «Реал» в Мадриде проведет матч 30-го тура чемпионата Испании против «Барселоны». Встреча пройдет на стадионе «Альфредо ди Стефано», начало — в 22.00 (мск). Бригада арбитра Матеу Лаоса будет работать на этой игре.

Команда Зинедина Зидана с 63 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. «Реал» не проигрывает в чемпионате Испании на протяжении 9 матчей. 6 апреля «сливочные» одержали победу над «Ливерпулем» (3:1) в первой встрече четвертьфинала Лиги чемпионов.

Сине-гранатовые с 65 баллами располагается на второй строчке в ла лиге. Коллектив Роналда Кумана побеждает в шести играх кряду. 5 апреля «Барселона» с минимальным счетом обыграла «Вальядолид» (1:0).

«Реал» и «Барселона» встречались между собой в класико 278 раз. Мадридцы побеждали в 101-м матче, каталонцы — в 115, 62 игры завершились вничью.

Следить за текстовой трансляцией матча «Реал» — «Барселона» можно будет на сайте «СЭ». Телеканал РЕН ТВ покажет игру в прямом эфире.