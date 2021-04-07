Сычев о матче «Реал» — «Барселона»: «Ярчайшее событие в мире футбола»
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев назвал супермасштабным событием всего клубного футбола игру «Реала» против «Барселоны».
«Это одно из самых ярчайших действ в клубном футболе, — цитирует Сычева РЕН ТВ 7 апреля. — Люди со всего мира приезжают, чтобы хоть раз в жизни попасть на эль-класико.
Сейчас все смотрят и по телевизору. Я не пропускаю никогда. Смотреть, как лучшие игроки мира играют против друг друга, это очень ценно.
Здесь за скобками любых прогнозов, это что-то не поддающееся анализу. Нельзя недооценивать фактор своего поля. Это раз. «Барселона» будет посвежее, чем «Реал» — это объективно».
Матч 30-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» пройдет 10 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени. РЕН ТВ покажет матч в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/820550-sychev-o-matche-real-barselona-iarchaishee-sobytie-v-mire-futbola
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