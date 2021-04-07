Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев назвал супермасштабным событием всего клубного футбола игру «Реала» против «Барселоны».

«Это одно из самых ярчайших действ в клубном футболе, — цитирует Сычева РЕН ТВ 7 апреля. — Люди со всего мира приезжают, чтобы хоть раз в жизни попасть на эль-класико.

Сейчас все смотрят и по телевизору. Я не пропускаю никогда. Смотреть, как лучшие игроки мира играют против друг друга, это очень ценно.

Здесь за скобками любых прогнозов, это что-то не поддающееся анализу. Нельзя недооценивать фактор своего поля. Это раз. «Барселона» будет посвежее, чем «Реал» — это объективно».

Матч 30-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» пройдет 10 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени. РЕН ТВ покажет матч в прямом эфире.