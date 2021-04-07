Бывший полузащитник ЦСКА и «Челси» Иржи Ярошик поделился ожиданиями от матча 30-го тура между «Реалом» и «Барселоной».

«Я очень жду эту игру, я любитель испанского футбола, так что жду большую игру, может, даже самую решающую в этом году в гонке за чемпионство. Так что будет очень интересно для всех, кто победит в этой игре и сделает большой шаг вперед.

«Барселона» потеряла много очков, и в том числе Месси не играл хорошо. Месси и команда выглядели не очень, но могут быть все претензии только к Месси, потому что все от него ждут, я бы сказал, чудес на поле. Он выглядит сейчас лучше и команда выглядит лучше, так что я рад за команду «Барселоны», потому что я больше люблю смотреть «Барселону», — приводит слова Ярошика РЕН ТВ.

Матч «Реал» — «Барселона» пройдет в субботу 10 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени. Игру покажет РЕН ТВ.

«Барселона» (65 очков) занимает второе место в ла лиге, «Реал» (63 очков) — третий, лидирует «Атлетико» (66 очков).