4 февраля в Мадриде «Реал» на своем стадионе «Сантьяго Бернабеу» примет «Атлетико» в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию мадридского дерби «Реал» — «Атлетико» можно по подписке в онлайн-сервисе Окко Спорт. Начало прямого эфира в 23.00 мск 4 февраля. Ключевые события встречи ла лиги будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Сливочные» под руководством Карло Анчелотти набрали 57 очков и лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании после 22 матчей. «Матрасники» тренера Диего Симеоне идут на четвертой строчке в примере с 47 баллами после 22 встреч.

В последний раз команды встречались 18 января. Тогда в 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» на своем поле одержал победу над «Реалом» со счетом 4:2.

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