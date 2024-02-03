«Алавес» — «Барселона»: каталонец Витор Роке удален ошибочно

На 72-й минуте матча 23-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Барселона» (1:3) судья Хуан Мартинес Мунуэра, находившийся в хорошей позиции, неверно оценил действия игрока гостей Витора Роке, вынес ему второе предупреждение и удалил с поля с показом красной карточки.

В том момент Рафа Марин попытался в подкате выбить мяч, пошел шипами вперед в направлении соперника и коснулся мяча. Витор Роке, как могло показаться, постарался избежать контакта и, возможно, слегка коснулся ноги футболиста «Алавеса» в области щитка. Контакт, если он и был, получился очень незначительным. А Рафа Марин сделал все, чтобы усилить впечатление и стал «умирать» на поле. Судья поверил ему и прибег к серьезным санкциям.

Фото Скриншот из трансляции

Так как Мартинес Мунуэра показал вторую желтую карточку, а не прямую красную, видеоассистенты, даже если они не согласились с коллегой, не могли вмешаться и предложить ему посмотреть повторы.