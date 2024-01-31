«Реал»: расписание матчей в феврале

«Реал» проведет шесть матчей в феврале. Пять встреч пройдут в рамках чемпионата Испании по футболу, а еще одна состоится в Лиге чемпионов. «СЭ» публикует информацию о расписании игр. Время начала — московское.

«Реал» тренера Карло Анчелотти с 54 очками идет на второй строчке в турнирной таблице ла лиги после 21 тура.

Расписание матчей «Реала» в феврале 2024 года

1 февраля. 23:00. Ла лига. «Хетафе» — «Реал»

4 февраля. 23:00. Ла лига. «Реал» — «Атлетико»

«Реал» — «Атлетико» 10 февраля. 20:30. Ла лига. «Реал» — «Жирона»

«Реал» — «Жирона» 13 февраля. 23:00. Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. «Лейпциг» — «Реал»

18 февраля. 16:00. Ла лига. «Райо Вальекано» — «Реал»

«Райо Вальекано» — «Реал» 25 февраля. 23:00. Ла лига. «Реал» — «Севилья»

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