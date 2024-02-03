Хави — о победе над «Алавесом»: «Барселона» играла как зрелая команда»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о второй подряд победе команды в чемпионате Испании.

31 января каталонский клуб победил «Осасуну» (1:0), а 3 февраля обыграл «Алавес» в рамках 23-го тура ла лиги (3:1).

«Победа — это всегда позитивный момент. Да, после моего решения [об уходе] у нас есть две победы. Вот такая реакция команды. У соперника были сегодня шансы, но мы выглядели очень эффективно, чего нам не хватало по ходу сезона. Мы очень хорошо действовали как с мячом, так и без него. У меня сложилось впечатление, что сегодня мы играли как зрелая команда. У нас была надежная оборона. Я разозлился из-за пропущенного гола в конце. Я был зол, потому что мы отрабатывали такие моменты и обсуждали их. Но в целом игра очень зрелая, хорошая», — приводит Marca слова Хави.

После этого матча «Барселона» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем туре команда Хави у себя примет «Гранаду».