Рауль высказался о своем возможном назначении главным тренером «Реала»
Бывший нападающий «Реала» Рауль прокомментировал слухи о том, что он может стать главным тренером «Королевского клуба».
«Возглавить «Реал»? Это мой дом, я всегда хочу быть там, где этот клуб. Я стал тренером, чтобы быть здесь. Но сейчас не время говорить о будущем», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Рауля.
Ra?l Gonzalez about Real Madrid job: «Taking over the first team? This is my home and this is where I want to be. I am a man of the club. I became a coach to be here, at home. But this is not the time to talk about the future...». ?? #Real @themadridzone— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2021
Рауль тренирует резервную команду «Реала» с 2019 года. На протяжении 16 лет он выступал за «Королевский клуб» в качестве игрока. 15 мая сообщалось, что нынешний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объявил футболистам, что покинет команду по окончании сезона-2020/21.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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