Рауль высказался о своем возможном назначении главным тренером «Реала»

Бывший нападающий «Реала» Рауль прокомментировал слухи о том, что он может стать главным тренером «Королевского клуба».

«Возглавить «Реал»? Это мой дом, я всегда хочу быть там, где этот клуб. Я стал тренером, чтобы быть здесь. Но сейчас не время говорить о будущем», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Рауля.

Ra?l Gonzalez about Real Madrid job: «Taking over the first team? This is my home and this is where I want to be. I am a man of the club. I became a coach to be here, at home. But this is not the time to talk about the future...». ?? #Real @themadridzone — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2021

Рауль тренирует резервную команду «Реала» с 2019 года. На протяжении 16 лет он выступал за «Королевский клуб» в качестве игрока. 15 мая сообщалось, что нынешний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объявил футболистам, что покинет команду по окончании сезона-2020/21.