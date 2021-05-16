«Атлетико» интересуется полузащитником «Ювентуса» Бентанкуром
«Атлетико» интересуется полузащитником «Ювентуса» Родриго Бентанкуром, сообщает Calciomercato.
По информации источника, мадридский клуб ведет переговоры по покупке 23-летнего уругвайца. Сообщается, что туринцы требуют за футболиста около 40 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Бентанкур провел 44 матча за «Ювентус», на его счету 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/l-atletico-madrid-al-lavoro-per-il-colpo-bentancur-idea-di-scamb-26801
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