«Реал» и «Барселона» интересуются вратарем «Севильи» Пастором
«Реал» и «Барселона» претендуют на вратаря «Севильи» Альфонсо Пастора, сообщает AS.
По информации источника, оба клуба хотят подписать 20-летнего испанца, чей контракт с «Севильей» действует до конца июня 2021 года. Сообщается, что игроком также интересуется «Атлетико».
В сезоне-2020/21 Пастор провел один матч за основную команду «Севильи». Голкипер принял участие в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» (0:4). Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 250 тысяч евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/05/15/primera/1621102915_069260.html
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