Рамос забил 100 голов на клубном уровне

Капитан «Реала» Серхио Рамос отличился в матче 38-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (2:2). Это его 100-й гол в клубной карьере. За мадридцев он забил 97 мячей, еще три за «Севилью».

Рамос за «Реал» забил 72 гола в чемпионате Испании, 13 в Лиге чемпионов, 7 в Кубке страны, 2 в Суперкубке Испании, 2 в Суперкубке Европы и еще 3 на Клубном чемпионате мира. Серхио — лучший бомбардир в истории ла лиги среди защитников.

На счету Рамоса 21 гол за сборную Испании. Он не забивал в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы, а также на Кубке конфедераций.