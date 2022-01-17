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Дембеле не будет играть за «Барселону», если не продлит контракт или не сменит клуб зимой

Карен Саркисян
Корреспондент

«Барселона» выработала отношение к полузащитнику Усману Дембеле, который не продлевает контракт с клубом, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 24-летний француз не будет играть за «Барселону», если не продлит контракт или не сменит клуб в зимнее трансферное окно.

Каталонский клуб намерен вести себя в отношении полузащитника так же, как это было в случае с хавбеком Илайшем Мориба, который был продан за 22 миллиона евро в «Лейпциг» после отказа продлевать соглашение.

Дембеле не будет получать вызовы на игры, но будет тренироваться с «Барсой».

В клубе полагают, что игрок не захочет оставаться без игровой практики перед чемпионатом мира в Катаре. В таком случае он может продлить контракт или перейти зимой в другой клуб.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220117/1001738238/dembele-quiere-salir-actuara-ilaix.html
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
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