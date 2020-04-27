«ПСЖ» интересуется защитником «Реала» Регилоном

Защитник «Реала» Серхио Регилон попал в сферу интересов «ПСЖ», сообщает Marca.

По информации источника, в парижском клубе рассматривают 23-летнего испанца в качестве потенциальной замены Левену Кюрзава, который может покинуть команду на правах свободного агента в июле.

Сезон-2019/20 Регилон проводит в аренде в «Севилье», на его счету 1 гол и 4 результативных передачи в 25 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.