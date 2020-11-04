Против Кумана завели дисциплинарное дело из-за критики судей. Специалиста могут дисквалифицировать на 12 игр

Главному тренеру «Барселоны» Роналду Куману грозит дисквалификация на срок от 2 до 12 матчей за критику судей и ВАР после матча чемпионата Испании против «Реала» (1:3).

По информации источника, против Кумана открыто дисциплинарное дело. Помимо дисквалификации 57-летний голландец может получить штраф в размере от 601 до 3005 евро по статье, запрещающей высказывания, ставящие под сомнение беспристрастность судей или членов Королевской испанской футбольной федерации, или же оскорбления вышеупомянутых лиц.

После матча против «Реала» Куман заявлял, что спорные эпизоды с участием ВАР в этом сезоне постоянно трактуются против его команды и критиковал работу судей.