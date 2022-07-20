Президент «Вильярреала» прокомментировал возможный интерес клуба к Кавани

Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг рассказал, что думает об информации о возможном переходе экс-нападающего «МЮ» Эдинсона Кавани.

«Кавани же нападающий? Ну, прежде чем кого-то купить, нам придется с кем-то расстаться», — приводит слова Роига Marca.

Этим летом футболист покинул «Манчестер Юнайтед» после истечения срока контракта с английским клубом.

В прошедшем сезоне он провел за «МЮ» 20 матчей и забил 2 гола.