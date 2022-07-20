Президент «Вильярреала» прокомментировал возможный интерес клуба к Кавани
Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг рассказал, что думает об информации о возможном переходе экс-нападающего «МЮ» Эдинсона Кавани.
«Кавани же нападающий? Ну, прежде чем кого-то купить, нам придется с кем-то расстаться», — приводит слова Роига Marca.
Этим летом футболист покинул «Манчестер Юнайтед» после истечения срока контракта с английским клубом.
В прошедшем сезоне он провел за «МЮ» 20 матчей и забил 2 гола.
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17
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18
|Альмерия
|0
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19
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|12.08
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
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|14.08
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|
Альмерия – Реал
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|15.08
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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|15.08
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