Кубо поделился ожиданиями от предстоящего выступления в Лиге Европы

Новичок «Реал Сосьедада» Такефусу Кубо рассказал, что думает по поводу предстоящего выступления в Лиге Европы.

«Я увидел очень молодую команду с большими амбициями и желанием побеждать в каждом матче, рад быть здесь. В прошлом году я видел, как два моих соотечественника выиграли Лигу Европы, и поскольку мы будем выступать там в нынешнем сезоне, то и у меня есть шанс сделать то же самое», — цитирует Кубо Marca.

Полузащитник «Реала» Такефусу Кубо перешел в «Реал Сосьедад» 19 июля. 21-летний хавбек подпишет контракт с командой до 2027 года. Сообщалось, что «Реал Сосьедад» заплатит 6,5 миллиона евро за 50 процентов прав на игрока.