Кубо поделился ожиданиями от предстоящего выступления в Лиге Европы
Новичок «Реал Сосьедада» Такефусу Кубо рассказал, что думает по поводу предстоящего выступления в Лиге Европы.
«Я увидел очень молодую команду с большими амбициями и желанием побеждать в каждом матче, рад быть здесь. В прошлом году я видел, как два моих соотечественника выиграли Лигу Европы, и поскольку мы будем выступать там в нынешнем сезоне, то и у меня есть шанс сделать то же самое», — цитирует Кубо Marca.
Полузащитник «Реала» Такефусу Кубо перешел в «Реал Сосьедад» 19 июля. 21-летний хавбек подпишет контракт с командой до 2027 года. Сообщалось, что «Реал Сосьедад» заплатит 6,5 миллиона евро за 50 процентов прав на игрока.
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2
|Барселона
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|0-0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
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|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
|0
|0
|0
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|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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