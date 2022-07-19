«Барселона» активизировала переговоры по трансферу Аспиликуэты

«Барселона» в последние дни активизировала переговоры по трансферу защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Каталонский клуб намерен до конца месяца решить вопрос по трансферу 32-летнего испанца.

Сам футболист уже дал согласия на переход в «Барсу» и согласовал личный контракт до 2024 года.

Контракт защитника с «Челси» действует до июня 2023 года. В прошлом сезоне испанец провел за лондонский клуб 47 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.