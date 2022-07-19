«Барселона» активизировала переговоры по трансферу Аспиликуэты
«Барселона» в последние дни активизировала переговоры по трансферу защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Каталонский клуб намерен до конца месяца решить вопрос по трансферу 32-летнего испанца.
Сам футболист уже дал согласия на переход в «Барсу» и согласовал личный контракт до 2024 года.
Контракт защитника с «Челси» действует до июня 2023 года. В прошлом сезоне испанец провел за лондонский клуб 47 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.
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18
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|22:00
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Осасуна – Севилья
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|18:00
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
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|14.08
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Кадис – Р. Сосьедад
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|14.08
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Валенсия – Жирона
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|23:00
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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