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Сегодня, 21:32

Президент ла лиги: «Реал» однозначно может подписать Мбаппе»

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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Президент ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал слухи о переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Я не знаю, сколько они собираются платить Мбаппе, но, зная политику «Реала» в отношении трансферов, у них не не будет проблем с его зарплатой. «Реал» однозначно может подписать Мбаппе», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе объявил руководству «ПСЖ» об уходе по окончании сезона-2023/24. Его контракт с клубом завершится летом. Позже во многих СМИ появилась информация, что 25-летний француз договорился о переходе в «Реал».

В нынешнем сезоне 25-летний француз провел 32 матча, в которых забил 32 мяча и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 26 20 5 1 54-16 65
2
 Жирона 26 18 5 3 57-32 59
3
 Барселона 26 17 6 3 56-34 57
4
 Атлетико 26 16 4 6 52-28 52
5
 Атлетик 26 14 7 5 46-26 49
6
 Бетис 26 10 12 4 31-26 42
7
 Р. Сосьедад 26 10 10 6 35-26 40
8
 Лас-Пальмас 26 10 6 10 26-26 36
9
 Валенсия 25 10 6 9 29-29 36
10
 Хетафе 26 8 10 8 33-38 34
11
 Осасуна 26 9 6 11 30-37 33
12
 Алавес 26 7 8 11 25-32 29
13
 Вильярреал 26 7 8 11 38-48 29
14
 Р. Вальекано 26 5 10 11 22-36 25
15
 Мальорка 26 4 12 10 23-34 24
16
 Севилья 26 5 9 12 30-38 24
17
 Сельта 26 4 9 13 29-39 21
18
 Кадис 26 2 12 12 17-37 18
19
 Гранада 25 2 8 15 27-49 14
20
 Альмерия 26 0 9 17 25-54 9
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38 тур
1.03 23:00
Сельта – Альмерия
 - : -
2.03 16:00
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
2.03 18:15
Р. Вальекано – Кадис
 - : -
2.03 20:30
Хетафе – Лас-Пальмас
 - : -
2.03 23:00
Валенсия – Реал
 - : -
3.03 16:00
Вильярреал – Гранада
 - : -
3.03 18:15
Атлетико – Бетис
 - : -
3.03 20:30
Мальорка – Жирона
 - : -
3.03 23:00
Атлетик – Барселона
 - : -
4.03 23:00
Осасуна – Алавес
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8
Ян Коуту

Ян Коуту

Жирона

 7
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 20 2 4
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 18 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 13 1 3
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