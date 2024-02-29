Президент ла лиги: «Реал» однозначно может подписать Мбаппе»

Президент ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал слухи о переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Я не знаю, сколько они собираются платить Мбаппе, но, зная политику «Реала» в отношении трансферов, у них не не будет проблем с его зарплатой. «Реал» однозначно может подписать Мбаппе», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе объявил руководству «ПСЖ» об уходе по окончании сезона-2023/24. Его контракт с клубом завершится летом. Позже во многих СМИ появилась информация, что 25-летний француз договорился о переходе в «Реал».

В нынешнем сезоне 25-летний француз провел 32 матча, в которых забил 32 мяча и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.