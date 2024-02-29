«Атлетик» на своем поле примет с «Атлетико» в 1/2 финала Кубка Испании 29 февраля

«Атлетик» на своем поле примет «Атлетико» в 1/2 финала Кубка Испании в четверг, 29 февраля. Матч пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, Испания. Начало — 23.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Атлетик» — «Атлетико» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также встречу можно посмотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

Действующим победителем турнира является «Реал Мадрид», который в финале обыграл «Осасуну» со счетом 2:1.

Первая игра в рамках 1/2 финала завершилась в пользу «Атлетик Бильбао», который одержал победу над мадридским клубом со счетом 1:0.

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