Гравесен: «Зидан хочет поработать в «Марселе», сборной Франции или вернуться в «Реал»

Бывший полузащитник «Реала» Томас Гравесен заявил, что бывший тренер «сливочных» Зинедин Зидан рассказал ему, в каких командах он готов продолжить карьеру тренера

«Я разговаривал с Зиданом в Мадриде два года назад. Он сказал мне, что есть только две с половиной команды, где он хотел бы поработать. Это «Марсель», «Реал» и сборная Франции», — приводит слова Гравесена AS со ссылкой на Discovery+.

Зидан является безработным с лета 2021 года, когда он во второй раз в тренерской карьере покинул «Реал». Вместе со «сливочными» 51-летний специалист стал трехкратным победителем Лиги чемпионов и двукратным чемпионом Испании.