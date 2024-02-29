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29 февраля, 23:40

Гравесен: «Зидан хочет поработать в «Марселе», сборной Франции или вернуться в «Реал»

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Бывший полузащитник «Реала» Томас Гравесен заявил, что бывший тренер «сливочных» Зинедин Зидан рассказал ему, в каких командах он готов продолжить карьеру тренера

«Я разговаривал с Зиданом в Мадриде два года назад. Он сказал мне, что есть только две с половиной команды, где он хотел бы поработать. Это «Марсель», «Реал» и сборная Франции», — приводит слова Гравесена AS со ссылкой на Discovery+.

Зидан является безработным с лета 2021 года, когда он во второй раз в тренерской карьере покинул «Реал». Вместе со «сливочными» 51-летний специалист стал трехкратным победителем Лиги чемпионов и двукратным чемпионом Испании.

Зинедин Зидан
Сборная Франции по футболу
ФК Марсель
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 27 20 6 1 56-18 66
2
 Барселона 28 18 7 3 57-34 61
3
 Жирона 27 18 5 4 57-33 59
4
 Атлетико 27 17 4 6 54-29 55
5
 Атлетик 27 14 8 5 46-26 50
6
 Бетис 27 10 12 5 32-28 42
7
 Р. Сосьедад 27 10 10 7 37-29 40
8
 Лас-Пальмас 27 10 7 10 29-29 37
9
 Валенсия 26 10 7 9 31-31 37
10
 Осасуна 27 10 6 11 31-37 36
11
 Хетафе 27 8 11 8 36-41 35
12
 Вильярреал 27 8 8 11 43-49 32
13
 Алавес 27 7 8 12 25-33 29
14
 Мальорка 28 5 12 11 24-35 27
15
 Севилья 27 6 9 12 33-40 27
16
 Р. Вальекано 27 5 11 11 23-37 26
17
 Сельта 27 5 9 13 30-39 24
18
 Кадис 27 2 13 12 18-38 19
19
 Гранада 26 2 8 16 28-54 14
20
 Альмерия 27 0 9 18 25-55 9
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.03 23:00
Барселона – Мальорка
 1 : 0
9.03 16:00
Валенсия – Хетафе
 - : -
9.03 18:15
Кадис – Атлетико
 - : -
9.03 20:30
Гранада – Р. Сосьедад
 - : -
9.03 23:00
Жирона – Осасуна
 - : -
10.03 16:00
Алавес – Р. Вальекано
 - : -
10.03 18:15
Лас-Пальмас – Атлетик
 - : -
10.03 20:30
Реал – Сельта
 - : -
10.03 23:00
Бетис – Вильярреал
 - : -
11.03 23:00
Альмерия – Севилья
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 7
Ян Коуту

Ян Коуту

Жирона

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 21 2 4
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 19 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 14 1 3
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