Тебас: «Ла лига подаст жалобу в УЕФА насчет Мбаппе. Мы не позволим «ПСЖ» разрушить экосистему футбола»

Президент ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал продление контракта «ПСЖ» с нападающим Килианом Мбаппе.

21 мая парижский клуб объявил о продлении контракта с 23-летним французом.

«Сегодня или завтра ла лига подаст жалобу в УЕФА насчет Мбаппе, — приводит слова Тебаса Europa Press. — Мы не позволим «ПСЖ» разрушить экосистему европейского футбола. И это не позерство».

Новый контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2025 года. По данным СМИ, зарплата нападающего в парижском клубе по соглашению составит 93 миллиона евро, что сделает француза самым высокооплачиваемым футболистом в мире.