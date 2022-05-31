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Тебас: «Ла лига подаст жалобу в УЕФА насчет Мбаппе. Мы не позволим «ПСЖ» разрушить экосистему футбола»

Ла лига подаст жалобу в УЕФА насчет продления контракта Мбаппе с «ПСЖ»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал продление контракта «ПСЖ» с нападающим Килианом Мбаппе.

21 мая парижский клуб объявил о продлении контракта с 23-летним французом.

«Сегодня или завтра ла лига подаст жалобу в УЕФА насчет Мбаппе, — приводит слова Тебаса Europa Press. — Мы не позволим «ПСЖ» разрушить экосистему европейского футбола. И это не позерство».

Новый контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2025 года. По данным СМИ, зарплата нападающего в парижском клубе по соглашению составит 93 миллиона евро, что сделает француза самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/laliga/tebas-reafirma-caso-mbappe-hoy-13737482
Килиан Мбаппе
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2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
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Реал – Бетис
 0 : 0
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Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
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Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
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Р. Сосьедад – Атлетико
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