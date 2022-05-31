«Реал» проявляет интерес к Стерлингу

«Реал» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Рахиму Стерлингу, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 27-летним англичанином также интересуются «Атлетико», «Бавария», «Барселона» и «Челси».

Отмечается, что интерес мадридского клуба к нападающему усилился после отказа форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе от перехода в «Реал».

При этом Стерлинг решил, что примет решение о своем будущем после июньских матчей сборной Англии в Лиге наций.

В прошедшем сезоне Стерлинг забил 17 мячей и отдал 9 результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.