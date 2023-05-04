Президент бразильской федерации футбола назвал Анчелотти фаворитом на пост главного тренера сборной

Президент Бразильской федерации футбола Эднальдо Родригес заявил об интересе к кандидатуре главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

«Я не говорю, что у Анчелотти есть предложение от нас, но мы проверяем, хочет ли он приехать. У нас есть план А, и я впервые говорю это честно. Нет смысла скрывать это, Анчелотти — наш фаворит», — сказал Родригес beIN Sports.

63-летний итальянский специалист возглавляет «Реал» с 2021 года. Его контракт со «сливочными» рассчитан до конца следующего сезона.