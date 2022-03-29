«Атлетико» рассматривает вероятность продления аренды Гризманна у «Барселоны» еще на год

«Атлетико» хочет сохранить нападающего Антуана Гризманна в клубе, сообщает Goal.

По информации источника, мадридский клуб рассматривает возможность продлить аренду 31-летнего француза из «Барселоны» до конца сезона-2022/23 и активировать опцию выкупа футболиста за 40 миллионов евро только в том случае, если игрок примет участие в 50 процентах матчей, в которых он будет доступен для включения в состав.

«Атлетико» арендовал Гризманна у «Барселоны» в августе 2021 года до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне форвард забил 8 голов и отдал 5 результативных передач в 25 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.