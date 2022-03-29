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Сегодня, 17:32

«Атлетико» рассматривает вероятность продления аренды Гризманна у «Барселоны» еще на год

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Атлетико» хочет сохранить нападающего Антуана Гризманна в клубе, сообщает Goal.

По информации источника, мадридский клуб рассматривает возможность продлить аренду 31-летнего француза из «Барселоны» до конца сезона-2022/23 и активировать опцию выкупа футболиста за 40 миллионов евро только в том случае, если игрок примет участие в 50 процентах матчей, в которых он будет доступен для включения в состав.

«Атлетико» арендовал Гризманна у «Барселоны» в августе 2021 года до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне форвард забил 8 голов и отдал 5 результативных передач в 25 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Источник: https://www.goal.com/en/news/atletico-extend-griezmann-loan-delay-eur40m-purchase-option-joao-/blt0b018128d7199b43

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Польша
Швеция

1X

21%

1.36

Обе забьют - да

15%

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13%

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Нидерланды
Германия

ТБ 2.0

24%

1.38

X2

17%

1.55

ИТБ1 (1.0)

16%

1.46
⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Португалия
Македония

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

1.67
Антуан Гризманн
Футбол
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ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
Результаты / календарь
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38 тур
2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
2.04 17:15
Леванте – Вильярреал
 - : -
2.04 19:30
Сельта – Реал
 - : -
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 - : -
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 - : -
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 - : -
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 - : -
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
3.04 22:00
Барселона – Севилья
 - : -
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Жорди Альба

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