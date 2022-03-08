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Сегодня, 16:15

Защитник «Челси» Кристенсен согласовал контракт с «Барселоной» до 2027 года

Иван Торопцев
Корреспондент

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен покинет команду по окончании сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летний датчанин уйдет из лондонского клуба на правах свободного агента. Сообщается, что он принял предложение «Барселоны» и достиг устной договоренности о подписании контракта с каталонским клубом до конца июня 2027 года.

В данный момент сторонам необходимо урегулировать последние детали, после чего о переходе будет объявлено официально.

В сезоне-2021/22 Кристенсен провел 26 матчей за «Челси», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Андреас Кристенсен
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3
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
4
 Атлетико 27 14 6 7 50-35 48
5
 Бетис 27 14 4 9 49-35 46
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 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
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 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
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16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
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 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
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 Леванте 27 3 9 15 29-54 18
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Эльче – Вильярреал
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Бетис – Алавес
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