Защитник «Челси» Кристенсен согласовал контракт с «Барселоной» до 2027 года

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен покинет команду по окончании сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летний датчанин уйдет из лондонского клуба на правах свободного агента. Сообщается, что он принял предложение «Барселоны» и достиг устной договоренности о подписании контракта с каталонским клубом до конца июня 2027 года.

В данный момент сторонам необходимо урегулировать последние детали, после чего о переходе будет объявлено официально.

В сезоне-2021/22 Кристенсен провел 26 матчей за «Челси», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.