Лапорта: «Барселона» работает над тем, чтоб подписать новый контракт с Дембеле»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с контрактом форварда Усмана Дембеле.

«Мне сказали, что Усман очень счастлив в «Барсе». Посмотрим, что будет с его контрактом — у нас очень четкая система оплаты труда. Матеу Алемани работает над тем, чтобы достичь с игроком какого-то соглашения», — приводит слова Лапорты RTVE.

30 марта появилась информация, что «Барселона» возобновила переговоры по новому контракту с Дембеле. Действующее соглашение рассчитано до конца июня 2022 года.

24-летний нападающий выступает за каталонскую команду с августа 2017 года. В сезоне-2021/22 Дембеле забил два гола и отдал девять результативных передач в 21 матче за команду во всех турнирах.