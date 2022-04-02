Президент «Барселоны» был бы рад возвращению Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта на радио RTVE признался, что готов к обсуждению возвращения нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонский клуб.

— Представьте, если однажды вам позвонит Лео Месси и скажет: «Господин президент, я хочу вернуться в «Барсу»?», каким будет ваш ответ?

— Давай поговорим, Лео, давай поговорим (смеется). Я был бы рад, если бы это произошло, более чем рад.

Напомним, Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года в качестве свободного агента после того, как не смог согласовать с «Барселоной» новый контракт.