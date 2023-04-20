Президент «Барселоны» Лапорта встретился с главой УЕФА и дал объяснения по делу о подкупе судей

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретился с главой УЕФА Александером Чеферином по поводу дела о подкупе каталонским клубом судей, сообщает Sport.es.

По информации издания, Лапорта объяснил Чеферину, что «Барса» никогда не участвовала в подкупе судей. Испанцу было важно убедить в этом УЕФА, так как ему грозит исключение из еврокубков.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

Ранее УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» Негрейре. Также сообщалось, что ла лига может отправить жалобу на каталонский клуб в ФИФА.