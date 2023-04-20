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Сегодня, 20:04

Президент «Барселоны» Лапорта встретился с главой УЕФА и дал объяснения по делу о подкупе судей

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретился с главой УЕФА Александером Чеферином по поводу дела о подкупе каталонским клубом судей, сообщает Sport.es.

По информации издания, Лапорта объяснил Чеферину, что «Барса» никогда не участвовала в подкупе судей. Испанцу было важно убедить в этом УЕФА, так как ему грозит исключение из еврокубков.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

Ранее УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» Негрейре. Также сообщалось, что ла лига может отправить жалобу на каталонский клуб в ФИФА.

Футбол
ФК Барселона
Александер Чеферин
Жоан Лапорта
УЕФА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 29 23 4 2 53-9 73
2
 Реал 29 19 5 5 61-24 62
3
 Атлетико 29 18 6 5 47-21 60
4
 Р. Сосьедад 29 15 6 8 37-28 51
5
 Бетис 29 14 6 9 37-30 48
6
 Вильярреал 29 14 5 10 38-28 47
7
 Атлетик 29 12 7 10 40-29 43
8
 Р. Вальекано 29 10 10 9 35-34 40
9
 Жирона 29 10 8 11 44-42 38
10
 Осасуна 29 10 8 11 25-30 38
11
 Мальорка 29 10 7 12 26-30 37
12
 Сельта 29 9 9 11 36-40 36
13
 Севилья 29 9 8 12 35-44 35
14
 Вальядолид 29 9 5 15 25-48 32
15
 Хетафе 29 7 10 12 27-36 31
16
 Кадис 29 7 10 12 23-42 31
17
 Альмерия 29 8 6 15 35-50 30
18
 Валенсия 29 7 6 16 30-36 27
19
 Эспаньол 29 6 9 14 35-49 27
20
 Эльче 29 2 7 20 20-59 13
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21.04 22:00
Эспаньол – Кадис
 - : -
22.04 15:00
Осасуна – Бетис
 - : -
22.04 17:15
Альмерия – Атлетик
 - : -
22.04 19:30
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
22.04 19:30
Вальядолид – Жирона
 - : -
22.04 22:00
Реал – Сельта
 - : -
23.04 15:00
Эльче – Валенсия
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Барселона – Атлетико
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Энес Юнал

Хетафе

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Роберт Левандовски

Барселона

 8
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Антуан Гризманн

Атлетико

 8
И К Ж
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Луис Фелипе

Бетис

 17 3 2
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Исаак Карселeн

Кадис

 19 3 2
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Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
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