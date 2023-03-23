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Сегодня, 15:50

УЕФА запустил расследование в отношении «Барселоны» из-за подозрений в подкупе судей

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фото AFP

УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами клуба в адрес вице-президента технического комитета Испании Хосе Марии Негрейры.

«Сегодня были назначены инспекторы УЕФА для проведения расследования возможного нарушения правовой базы УЕФА со стороны «Барселоны» в связи с так называемым «делом Негрейры» — говорится в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что каталонцам грозит отстранение от еврокубков на год, если их вина будет доказана.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

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«Реал» — «Эльче»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор
«Сельта» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Севилья»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
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«Бетис» — «Барселона»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Реал Сосьедад»: чемпионат Испании, видеообзор
«Осасуна» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 22 2 2 49-9 68
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 26 9 7 10 22-27 34
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 26 9 5 12 22-27 32
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Хетафе 26 7 8 11 27-34 29
14
 Севилья 26 7 7 12 29-42 28
15
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
16
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
17
 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
18
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
19
 Альмерия 26 7 5 14 30-45 26
20
 Эльче 26 2 7 17 19-51 13
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38 тур
31.03 22:00
Мальорка – Осасуна
 - : -
1.04 15:00
Жирона – Эспаньол
 - : -
1.04 17:15
Атлетик – Хетафе
 - : -
1.04 19:30
Кадис – Севилья
 - : -
1.04 22:00
Эльче – Барселона
 - : -
2.04 15:00
Сельта – Альмерия
 - : -
2.04 17:15
Реал – Вальядолид
 - : -
2.04 19:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
2.04 22:00
Атлетико – Бетис
 - : -
3.04 22:00
Валенсия – Р. Вальекано
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 12
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 18 2 3
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