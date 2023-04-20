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Сегодня, 18:37

Президент «Реала» Перес лично пообещал Модричу продление его контракта

Виктория Кравченко
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Лука Модрич.
Фото AFP

Полузащитник «Реала» Лука Модрич, скорее всего, останется в команде, сообщает Relevo. Президент мадридцев Флорентино Перес лично пообещал хорвату то, что он останется в клубе.

По данным источника, новый контракт будет рассчитан до конца следующего сезона. 37-летний футболист ранее не раз выражал желание завершить карьеру в составе «королевского клуба».

В этом сезоне Модрич провел в чемпионате Испании 26 матчей, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами. Хорват выступает за мадридскую команду с 2012 года.

Лука Модрич
ФК Реал
Флорентино Перес
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 29 23 4 2 53-9 73
2
 Реал 29 19 5 5 61-24 62
3
 Атлетико 29 18 6 5 47-21 60
4
 Р. Сосьедад 29 15 6 8 37-28 51
5
 Бетис 29 14 6 9 37-30 48
6
 Вильярреал 29 14 5 10 38-28 47
7
 Атлетик 29 12 7 10 40-29 43
8
 Р. Вальекано 29 10 10 9 35-34 40
9
 Жирона 29 10 8 11 44-42 38
10
 Осасуна 29 10 8 11 25-30 38
11
 Мальорка 29 10 7 12 26-30 37
12
 Сельта 29 9 9 11 36-40 36
13
 Севилья 29 9 8 12 35-44 35
14
 Вальядолид 29 9 5 15 25-48 32
15
 Хетафе 29 7 10 12 27-36 31
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 Кадис 29 7 10 12 23-42 31
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 Альмерия 29 8 6 15 35-50 30
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 Эспаньол 29 6 9 14 35-49 27
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