Президент «Реала» Перес лично пообещал Модричу продление его контракта

Полузащитник «Реала» Лука Модрич, скорее всего, останется в команде, сообщает Relevo. Президент мадридцев Флорентино Перес лично пообещал хорвату то, что он останется в клубе.

По данным источника, новый контракт будет рассчитан до конца следующего сезона. 37-летний футболист ранее не раз выражал желание завершить карьеру в составе «королевского клуба».

В этом сезоне Модрич провел в чемпионате Испании 26 матчей, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами. Хорват выступает за мадридскую команду с 2012 года.