Президент «Барселоны» анонсировал еще два возможных трансфера

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что каталонцы до закрытия трансферного окна подпишут не менее двух новых игроков.

Этим летом клуб подписал Иньиго Мартинеса, Ориоля Ромеу и Илкая Гюндогана.

«Подписания? У нас достаточно запаса, их будет больше одного», — заявил Лапорта Movistar.

Сообщалось, что «Барса» близка к подписанию Жоау Канселу.