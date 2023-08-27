Президент «Барселоны» анонсировал еще два возможных трансфера
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что каталонцы до закрытия трансферного окна подпишут не менее двух новых игроков.
Этим летом клуб подписал Иньиго Мартинеса, Ориоля Ромеу и Илкая Гюндогана.
«Подписания? У нас достаточно запаса, их будет больше одного», — заявил Лапорта Movistar.
Сообщалось, что «Барса» близка к подписанию Жоау Канселу.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Жирона
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
4
|Р. Вальекано
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
5
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
6
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Бетис
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Кадис
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
9
|Атлетик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Алавес
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
11
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
12
|Вильярреал
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
13
|Гранада
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|
14
|Осасуна
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
15
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
16
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
17
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
18
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
19
|Альмерия
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
|0 : 0
|25.08
|22:30
|
Сельта – Реал
|0 : 1
|26.08
|20:00
|
Кадис – Альмерия
|1 : 1
|26.08
|20:30
|
Гранада – Мальорка
|3 : 2
|26.08
|22:30
|
Севилья – Жирона
|1 : 2
|27.08
|18:30
|
Вильярреал – Барселона
|3 : 4
|27.08
|20:30
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:30
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|28.08
|20:30
|
Хетафе – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|4
|
|
Кике Гарсия
Алавес
|2
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|2
|П
|
|
Хон Гуриди
Алавес
|2
|
|
Луис Риоха
Алавес
|2
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|2
|1
|0
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