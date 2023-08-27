Ракитич выступил за то, чтобы судьи давали интервью после матчей
Хавбек «Севильи» Иван Ракитич после матча третьего тура ла лиги против «Жироны» (1:2) поделился мнением о работе судей.
«Если футболисты дают интервью после матчей, то пусть арбитры тоже объясняют свои решения. Иногда кажется, что они не понимают игру. То они свистят сами, то ждут помощи от видеопомощников. Чтобы начертить линию офсайда, у них уходит несколько минут», — цитирует игрока Mundo Deportivo.
В трех турах чемпионата Испании «Севилья» проиграла все три матча. Команда замыкает турнирную таблицу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Жирона
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Р. Вальекано
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
5
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Бетис
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Кадис
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
9
|Атлетик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Алавес
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
11
|Вильярреал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
12
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
13
|Гранада
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|
14
|Осасуна
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
15
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
16
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
17
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
18
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
19
|Альмерия
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
|0 : 0
|25.08
|22:30
|
Сельта – Реал
|0 : 1
|26.08
|20:00
|
Кадис – Альмерия
|1 : 1
|26.08
|20:30
|
Гранада – Мальорка
|3 : 2
|26.08
|22:30
|
Севилья – Жирона
|1 : 2
|27.08
|18:30
|
Вильярреал – Барселона
|- : -
|27.08
|20:30
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:30
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|28.08
|20:30
|
Хетафе – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|4
|
|
Кике Гарсия
Алавес
|2
|
|
Кристиан Стуани
Жирона
|2
|П
|
|
Хон Гуриди
Алавес
|2
|
|
Луис Риоха
Алавес
|2
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|2
|1
|0
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